"Le strade pubbliche diventano private quando c’è da pagare"

Strade di uso pubblico, e come tali tassate, che però tornano private, non appena si parla di manutenzione. Sono almeno una dozzina, le vie del territorio fiesolano in questa situazione. Fra queste, c’è via Primo Maggio, a Pian di Mugnone. "Il Tar e la Cassazione l’hanno detto, non una ma più volte: se una strada è ad uso pubblico non importa a chi appartiene; è l’amministrazione comunale a doversi occupare di tenerla a posto – spiega Paolo Faccenda di via Primo Maggio – e a dover rendere sicuro il passaggio di veicoli o pedoni".

L’amministrazione, per bocca dell’assessore Iacopo Zetti parla invece di "situazione complessa" e invita i residenti a trovare un accordo fra loro. "Ricordo all’assessore, che è dal 1997 che noi frontisti paghiamo il passo carrabile. Le competenze e le responsabilità sia civili che penali sono state chiarite dalla legge. Fiesole invece – conclude Faccenda – considera queste strade pubbliche per la riscossione delle tasse, e contemporaneamente private per girare ai cittadini le spese di manutenzione".

D.G.