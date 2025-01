Le panchine tornano a essere accoglienti

Le panchine dei parchi pubblici di Rignano tornano a nuova vita grazie alla collaborazione tra il Comune e l’associazione ’La Formica’: grazie a una convenzione da 2000 euro, i volontari sono già all’opera per restaurare alcune panchine deteriorate, promuovendo il recupero rispetto alla sostituzione. L’iniziativa si inserisce nella più ampia pianificazione per la gestione del verde prevista nel 2025, anno in cui il Comune assumerà la cura delle aree verdi, finora affidata ad Alia: il bilancio prevede 97.000 euro per la manutenzione complessiva dei parchi e la sostenibilità. Secondo l’assessore all’ambiente Francesco Martini, "l’accordo rafforza la sinergia tra Comune e cittadini, sperimentata già con successo in altre iniziative. La cura degli spazi pubblici diventa così un’occasione per valorizzare il territorio e favorire la partecipazione civica".