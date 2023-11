Firenze, nuovo look per via Lungo l'Affrico e viale De Amicis

Firenze, 24 novembre 2023 – La giunta di Palazzo Vecchio ha approvato un intervento da 1,48 milioni di euro per la riqualificazione di via Lungo l’Affrico e di viale De Amicis. Il progetto riguarda in specifico il parterre alberato di viale De Amicis, tra via del Campo di Arrigo e viale Cialdini cui si aggiunge un intervento puntuale nei pressi della rotatoria con viale Mamiani, e di via Lungo l’Affrico, dal cavalcavia dell’Affrico a viale Duse. Si tratta di un’aiuola centrale dove sono collocati una serie di pini, una pista ciclabile parallela alla sede stradale, stalli di sosta e i marciapiedi. Nel corso del tempo le radici dei pini hanno causato il dissesto del piano viabile sia della carreggiata che delle corsie di svolta di collegamento tra viale De Amicis e via Lungo l’Affrico, oltre alla rottura delle liste e delle zanelle che delimitano il parterre.

La manutenzione straordinaria ha l’obiettivo di risanare il piano stradale ripristinando le condizioni di sicurezza per i veicoli in transito, eliminando contestualmente anche i restringimenti di carreggiata ad oggi presenti. Al tempo stesso sarà riqualificata l’aiuola centrale, sostituendo gli elementi danneggiate dalle radici. Un occhio di riguardo sarà dedicato proprio alle alberature: saranno infatti ampliate per quanto possibile gli spazi verdi in prossimità delle piante in modo da migliorare l’apporto di acqua e ossigeno trasferite dalle radici e quindi le loro condizioni di vita limitando anche futuri dissesti. Questo sarà realizzato con un allargamento (variabile a seconda dei tratti) del parterre centrale conservando comunque le due corsie per senso di marcia; saranno anche modificati i varchi di collegamento e alcuni tratti del percorso pedo-ciclabile e dei marciapiedi. Prevista la riorganizzazione della sosta mantenendo sostanzialmente inalterato il numero di posti e interventi sui marciapiedi opposti al parterre alberato sia in via Lungo l’Affrico che in viale De Amicis.

Importante l’intervento anche sulla parte a verde centrale. Alcuni pini dovranno essere necessariamente rimossi perché la situazione attuale crea pericolo per la pubblica incolumità e danni alle infrastrutture stradali e sottoservizi. Saranno sostituiti con lo stesso numero di alberi di un’altra specie più adatta alla collocazione in prossimità della sede stradale (Ligustro lucido). Parte della pavimentazione attualmente asfaltata sarà trasformata in area a verde con la rimozione del bitume e degli strati di sottofondi (fino a 40-50 centimetri) e la posa di terreno vegetale dove saranno messe a dimora delle siepi di mirto che funzioneranno come separazione dalla sede stradale. I lavori saranno articolati in lotti funzionali in modo da ridurre i disagi sia per la circolazione che per la sosta. “Questo intervento rappresenta una risposta a una richiesta di molti cittadini – sottolinea l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti – ed è molto atteso. Si tratta di lavori che oltre, a una importante riqualificazione dell’area verde centrale, metteranno in sicurezza una viabilità molto utilizzata e che oggi presenta delle criticità”.