Lavori in corso al Piazzone. Nuovo look per la vasca dei pesci

Il luogo più amato dai bambini per divertirsi è la vasca del Piazzone, ovvero piazza della Repubblica, dove sporgendosi sulla ringhiera di ferro aggrappandosi con una manina e nell’altra un sassolino da buttare nell’acqua, si sono susseguite intere generazioni di sancascianesi. Non solo, c’è anche chi distrattamente magari nell’intento di riprendere il pallone vi è caduto dentro per poi passato lo spavento, essere sgridato. Non sono mancate anche discussioni per la scarsa pulizia, salvo la pulitura il giorno del patrono, San Cassiano, dove l’azzurro del sottofondo tornava a farla bella. Negli anni sono stati eseguiti lavori di abbellimento con faretti di luce immersi nell’acqua, un po’ come il 2 ottobre 1892 in occasione dell’inaugurazione della conduttura dell’acqua potabile, la vasca, o meglio la fontana, fu straordinariamente illuminata. Purtroppo il tempo ha portato delle criticità: lo zampillo a getto continuo era ridotto a buttare a intermittenza, il fondo non riusciva più a trattenere l’acqua che si disperdeva e andava rimessa, con la conseguenza di costi e spreco d’acqua. Così l’amministrazione comunale ha deciso di dare nuovo lustro alla vasca. Gli operai del Comune hanno rimediato levando l’acqua e ripulendo il fondo dallo sporco, subendo anche critiche dai cittadini, che chiedevano che fine avrebbero fatto pesci. Ebbene, quelli rossi hanno trovato nuova sistemazione in una vasca del giardino della stazione carabinieri di San Casciano, che però essendo una caserma, non è possibile accedere, ma grazie al Comandante, due ’testimoni’ hanno potuto vedere che i pesci si trovano in un ambiente adatto. Mentre le carpe sono state immesse nel lago in località Bargino.

Antonio Taddei