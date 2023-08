Lavori finiti al Viola Park Ma le amichevoli al Franchi

FIRENZE

Giornata importante ieri sul fronte Viola Park. Nelle stanze del Comune di Bagno a Ripoli infatti c’è stata una riunione che ha visto protagonisti il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, l’architetto Marco Casamonti e il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini.

Il centro sportivo della Fiorentina è operativo, con la squadra che si allena lì da quasi un mese e con i giocatori viola che sono estremamente colpiti dall’efficienza e dalla bellezza della struttura, resta però il rammarico dell’assenza dei tifosi. Tutte le parti in causa stanno lavorando per rendere la struttura agibile al pubblico quanto prima, ma serve ancora tempo. "Avevamo parlato di un’inaugurazione prevista per il 5 settembre ma abbiamo rimandato tutto, al momento non abbiamo una data certa", afferma Barone.

"Stiamo cercando di arrivare prima possibile ad una soluzione, seguendo tutte le regole. Ci saranno tante partite da giocare qui, anche della Primavera e della squadra femminile. Ovviamente siamo dispiaciuti - aggiunge il dirigente - perché avevamo programmato tante cose e ci aspettavamo che il popolo viola fosse accanto alla squadra, questo manca a tutti". Il sindaco Casini conferma che restano 5 step per avere il definitivo via libera all’ingresso del pubblico: "C’è un percorso intrapreso, in questa fase non dipende dal Comune. Assicuro però che c’è grande sintonia, lavoriamo insieme per arrivare presto al grande giorno".

L’architetto Casamonti sottolinea: "I lavori sono finiti ma ci sono delle norme da rispettare. Capisco l’ansia di entrare, ma il cantiere è appena concluso, è normale che ci sia questo iter. Il periodo delle ferie non gioca a favore perché non tutte le persone sono disponibili". Le prossime amichevoli casalinghe della Fiorentina sono in programma venerdì 11 e sabato 12 agosto (rispettivamente contro Sestri Levante e Ofi Creta). Inizialmente erano in programma al Viola Park ma, preso atto che l’agibilità per il pubblico non arriverà entro quella data, proprio ieri il club ha comunicato che entrambe le gare saranno giocate allo stadio Franchi, dove invece i tifosi potranno entrare.

Alessandro Guetta