Lavori ai giardini Del Puglia Da lunedì parte il cantiere

Il progetto di riqualificazione dei giardini Del Puglia a Figline punta alla valorizzazione delle caratteristiche storiche e architettoniche dell’area con l’obiettivo di renderla più sicura, utilizzabile e accogliente. Il cantiere che prenderà il via lunedì 5 giugno e che è stato presentato, vista la sua importanza, durante un’assemblea pubblica coi cittadini, costerà 300 mila euro. Sarà realizzato un nuovo sistema pedonale con tracciati pavimentati e altri in terra battuta. La scarpata che separa il marciapiede di via Del Puglia dal giardino vero e proprio, ad oggi inutilizzata, acquisterà una nuova centralità: il progetto firmato dall’architetto Cristiana Pesciullesi e illustrato con l’agronomo forestale Simone Pinzauti, la ridisegna sia come accesso pedonale che come spazio di relazione. Per quasi tutta la sua lunghezza, saranno realizzate sedute a gradoni lungo buona parte della sua lunghezza, con vista sul centro storico figlinese. Sarà anche ridisegnato un percorso di biodiversità attraverso il giardino, con specie tipiche e richiami all’ambiente agricolo del territorio: rispetto all’attuale vegetazione, il verde sarà arricchito da alberi, arbusti, fioriture e da oltre 20 piante di diverse specie arboree. Andranno a sostituire gli attuali 15 esemplari di pino, risalenti ai primi anni ’70 che vanno eliminati per motivi di sicurezza: sono a rischio caduta, spiega l’amministrazione, avendo superato il loro ciclo vitale nel contesto urbano. Sempre in tema di sicurezza, saranno effettuati interventi sia sull’illuminazione che sulla videosorveglianza con l’installazione di otto lampioni lungo le mura e una serie di proiettori in corrispondenza dei casseri, insieme a delle telecamere in modo da scoraggiare prevenire episodi di vandalismo ai quali, purtroppo, quest’anno non è nuova. Previsto a seguire rispetto a questo cantiere anche il recupero del vicolo San Domenico: anche qui verrà realizzata una nuova illuminazione, con videosorveglianza e altri interventi di valorizzazione. L’intervento fa parte del più ampio pacchetto da oltre un milione di euro dedicato alla valorizzazione del centro storico. "Investiremo altri 20 milioni in questo 2023 – ha annunciato il sindaco Giulia Mugnai durante l’assemblea –: saranno dedicati ai lavori pubblici, destinandoli ad aree verdi, interventi nelle frazioni, riqualificazione di edifici pubblici, abbattimento barriere architettoniche e infrastrutture locali".