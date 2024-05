L’attualità di don Milani

Si concludono domenica a Barbiana le iniziative per il Centenario della nascita di don Lorenzo Milani. Tutto si compie dove è iniziato, il 27 maggio 2023, l’anno dedicato alla figura del priore e a quanto significhi ancora oggi la sua testimonianza di uomo e di sacerdote, come sottolineato da Papa Francesco nella sua storica visita barbianese del 20 giugno 2017. Il centenario è stato aperto da un’altra presenza particolare nei luoghi dove don Milani ha svolto il suo apostolato di prete e maestro. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, aprirono con i loro interventi quello che è stato un doveroso omaggio al Priore e alla sua pastorale, con tratti così profetici da essere compresa, forse ancora non del tutto, cinquant’anni dopo, ma alla fine accettata e recepita dalla Chiesa.

"È stato un anno impegnativo, con tanti incontri molto partecipati, di spessore culturale e civile che hanno permesso di riscoprire l’attualità di don Lorenzo": osserva Rosy Bindi, presidente del Comitato nazionale che ha promosso l’evento. "I giovani, che il Priore voleva cittadini sovrani, consapevoli dei loro diritti e doveri, saranno i protagonisti della giornata conclusiva. Ascolteremo le loro riflessioni e le loro aspettative e al termine consegneremo, in un ideale passaggio di testimone tra don Lorenzo e le nuove generazioni, il testo della Costituzione".

La cerimonia sarà aperta alle 11 dai saluti istituzionali. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti dei giovani e del cardinale Giuseppe Betori. Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte Costituzionale, terrà una lectio magistralis su don Milani e la Costituzione, mentre le conclusioni sono affidate a Rosy Bindi, presidente del Comitato nazionale per il centenario. Alle 15 la Messa. La giornata si aprirà intorno alle 9,30 con la partenza dal Lago Viola della ventitreesima edizione della marcia di Barbiana, organizzata dal Comune di Vicchio.