L’assalto dei ladri alla pasticceria. Spaccata e furto ripresi in diretta

Ladri scatenati nella notte a Scandicci. A due giorni dalla spaccata messa a segno nell’ottica a Casellina, stavolta è toccato a San Giusto con la pasticceria Blasio, una delle più note e conosciute in città, che ha subito l’incursione dei malviventi. L’ingresso dei ladri è stato documentato dalle telecamere a circuito chiuso. Le immagini ora sono al vaglio dei carabinieri, al lavoro per cercare di individuare i responsabili. I ladri hanno portato via la cassa automatica, un apparecchio che dal covid è sempre più presente nei locali al pubblico: impedisce al negoziante di toccare il denaro, dà il resto ed è più facile da gestire.

La spaccata è avvenuta intorno alle due di notte; il trambusto ha svegliato i residenti che hanno chiamato nuovamente i carabinieri per farli intervenire nel quartiere. Nuovamente, perché una gazzella del nucleo radiomobile era stata chiamata verso le 23 per placare gli animi di un giovane che aveva dato in escandescenze nella vicina via Chianesi. Forse sotto l’effetto di qualche sostanza, il soggetto aveva cominciato a urlare in strada danneggiando le vetture in sosta. Per calmarlo e immobilizzarlo sono stati necessari dei rinforzi, più una squadra di volontari del 118 che è dovuta intervenire per il trattamento sanitario obbligatorio. A farne le spese, i cittadini che devono convivere ormai da tempo con vandalismi e furti su auto nella zona. "Abitualmente – racconta la proprietaria di una delle auto danneggiate – qui in zona non si trova posto. Ci sono diversi stalli vuoti nell’area di fronte alla scuola Spinelli. Ma cerco di evitare se posso perché lì si trovano le auto vandalizzate. L’altra sera avevo trovato parcheggio sotto casa, ero quasi contenta. Poi è successa questa vicenda". Nelle ultime settimane si sono verificati diversi episodi in tutti i quartieri. I commercianti sono sul piede di guerra, perché è chiaro che Scandicci non è certo ‘pericolosa’, ma la somma di tutti questi eventi, fa preoccupare chi ogni notte tira giù la saracinesca o chiude la porta del negozio non sapendo come la ritroverà il giorno dopo. I negozi cittadini sono la prima vera arma contro il degrado, garantiscono servizi e attività della città. Subire una spaccata, spesso per pochi spiccioli rimasti in cassa, comporta invece migliaia di euro da spendere per rimettere in piedi le vetrine, acquistare telecamere, investire in sicurezza attiva e passiva. Non c’è zona che si salvi: dal Vingone al Centro, fino a San Giusto Le Bagnese, la piana, le colline o Casellina. Nell’ultimo anno sono tantissimi gli episodi. L’amministrazione ha investito sul potenziamento della videosorveglianza, con l’obiettivo di completare le assunzioni dei nuovi vigili e permettere al comandante Giuseppe Mastursi di partire con la sperimentazione del turno serale fino a mezzanotte.

Fabrizio Morviducci