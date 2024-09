Lanterne e cerbottane. Grassina in festa per la ’Rificolona’

Grassina festeggia la Rificolona, anzi la "Grassilona", come è stata ribattezzata dagli organizzatori in un gioco di parole tra il nome della frazione più popolosa di Bagno a Ripoli e la tradizionale festa. A organizzare l’iniziativa come sempre è l’attivo e ricco di idee gruppo dei negozianti del Centro commerciale naturale "Grassina e le sue botteghe" insieme a Confesercenti e con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

L’appuntamento, come da copione, è per domani, giorno in cui la tradizione fiorentina risalente alla metà del ‘600 ripercorre il pellegrinaggio notturno dei contadini dalle colline fino in città per rendere omaggio alla Madonna della Santissima Annunziata. Grassina anticipa di qualche ora l’evento proponendo alle ore 18 un laboratorio: tutti i bambini potranno realizzare con le proprie manine e il sostegno di alcuni "esperti" la propria lanterna colorata da illuminare poi nella notte con le candele. L’appuntamento è in piazza Umberto I.

All’ora di cena, verso le 20, ecco il momento più atteso e pittoresco: col calare del sole ci sarà il ritrovo delle lanterne colorate e a seguire la sfilata per le vie del paese.

Tutti i bambini e i grandi sono invitati. Al termine del corteo luminoso e colorato, ci sarà la premiazione finale della rificolona più bella del 2024. La festa durerà fino a tarda notte con stand e musica in piazza per il divertimento di tutti.

Manuela Plastina