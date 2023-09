L’ambasciatore Usa Markell si presenta. Incontro con Ferrandino e Giani accompagnato dalla console Ballard

Incontro tra il prefetto Francesca Ferrandino e l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia Jack Markell, accompagnato da una delegazione dell’ambasciata statunitense e dal console generale a Firenze, Daniela Ballard. Lo riferisce una nota della prefettura fiorentina. Al centro della conversazione, si aggiunge, "gli aspetti di preminente interesse che legano i due Paesi in sede locale, approfondendo le tematiche di maggior rilievo e sottolineando i positivi rapporti che uniscono gli Stati Uniti e l’Italia". Anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha ricevuto, a Palazzo Strozzi Sacrati, il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, accompagnato anche qui dalla nuova console Daniela Ballard. Firenze, spiega una nota della Regione, è stata la prima uscita ufficiale dell’ambasciatore Markell che solo cinque giorni fa ha presentato le proprie credenziali al presidente Sergio Mattarella. Sul fenomeno migranti Giani ha ribadito l’importanza di una integrazione che può sopperire alla mancanza di forza lavoro. "Nei vari colloqui con gli imprenditori toscani - ha detto Giani - emerge che con più lavoratori potrebbero investire maggiormente. Come negli anni ‘90 abbiamo integrato i cittadini dell’Est Europa, oggi possiamo fare altrettanto con i nuovi arrivi".