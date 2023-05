L’abbraccio ai giovani dei frati minori

Cosa significa per te fare il pieno di vita? Questa sarà la domanda che darà forma alla Festa Giovani 2023 che i frati minori di Toscana hanno organizzato domani a Firenze. Un grande evento ormai giunto alla sua ottava edizione al quale sono attesi più di 500 giovani provenienti da tutta la Toscana e dalle più svariate realtà ecclesiali e non solo. La serata prenderà il via alle 18,30 quando le porte del Convento di Monte alle Croci, si apriranno per accogliere i giovani per un aperitivo offerto da tutto lo staff della Pastorale Giovanile dei frati minori. Ma sarà alle 20 che inizierà la Festa Giovani vera e propria. All’interno della chiesa, che per l’occasione si trasformerà in teatro, musica e luci si alterneranno per accogliere i tanti ospiti. Animeranno la serata i ragazzi della Fossaband, un giovanissimo complesso musicale che desidera annunciare la gioia di Dio attraverso la sua musica. Il primo a salire sul palco sarà Davide Scavolini, insegnante di Pesaro con la passione per i giovani e per la musica. Attraverso le sue canzoni e la sua esperienza mostrerà la sua strategia per fare il pieno di vita. Proporrà alcune delle sue canzoni condividendo con i giovani il suo ultimo singolo dal titolo “Il tuo nome per sempre”. "Subito dopo – raccontano gli organizzatori - ci metteremo in ascolto di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi. Cristiana Capotondi, da 30 anni volto noto della televisione italiana, è entrata nelle nostre case con film come “Notte prima degli esami“, “La mafia uccide solo d’estate“, “Come tu mi vuoi“ e tante serie tv come “Sissi“, “Chiara Lubich“, “Le fate ignoranti“. Insieme ad Andrea Pezzi, anche lui conosciuto prima come dj di Radio Deejay e successivamente come conduttore televisivo, fonda nel 2019 l’associazione “Io Sono“ con l’intento di creare un movimento culturale portatore dei valori dell’Umanesimo alla luce delle sfide del mondo contemporaneo. Anche a loro chiederemo cosa significa fare il pieno di vita e quale messaggio possono lasciare a un giovane oggi". Sarà poi la volta di Sebastiano Pinna, giovane ragazzo della provincia di Pisa con la passione per l’arte, la natura e i viaggi. Lo scorso ottobre scrive sui social: “Ho visto la morte ma ho scelto la vita!”. Tutto questo è molto altro sarà la Festa Giovani 2023. Per partecipare è sufficiente prenotare il biglietto gratuito su vienievedi.net, il sito dei frati minori di Toscana.