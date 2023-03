La Trattoria Mario compie 70 anni Festa al mercato di San Lorenzo e riconoscimento da Palazzo Vecchio

Settant’anni in San Lorenzo. E’ nata nel 1953, la trattoria Mario di via Rosina. Da sempre legata ai banchi del vicino mercato centrale, mercoledì sera i fratelli Romeo e Fabio Colzi hanno scelto questa location per festeggiare con mille amici lo specialissimo compleanno. Il sindaco Nardella ha premiato l’attività con un attestato a nome della città di Firenze, consegnato dall’assessore Bettarini (nella foto). Una targa anche da parte degli Esercizi Storici Fiorentini, di cui la trattoria è alfiere indiscusso. 70 anni fa, furono Romeo e Amelia ad aprire “bottega“, poi Mario ed Elena, i genitori di Romeo e Fabio, quest’ultimi affiancati, nel segno della tradizione familiare, da Carolina e Francesco.