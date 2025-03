La terapia forestale. Esperti a confronto

La foresta di Vallombrosa è bella e fa anche bene: lo dimostrano i risultati degli studi della terapia forestale che, dopo le esperienze giapponesi, stanno prendendo sempre più campo anche in Italia. Sabato alle 8,15 al convegno del progetto For.Sa. all’Abbazia di Vallombrosa, esperti nazionali e internazionali si confronteranno per capire come foreste, comunità e salute umana possano rigenerarsi insieme. Oltre a parlare di "Shinrin-yoku" e "Bagni di foresta" , termini sconosciuti fino a pochi anni fa e che hanno portato a frequentare l’ambiente forestale con finalità di benessere personale o preventive e curative, il convegno rientra nel più ampio progetto di valorizzazione dei territori montani della Valdisieve e del Valdarno. Vallombrosa entra così a pieno titolo tra le "foreste che fanno bene".