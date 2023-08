La storia e la poesia di Carmelina protagonista anche in tv “Innamorati della Vita“ su Rai3

E’ stata una bella esperienza: due giorni di registrazioni il primo a casa; “Le ragazze“ è un programma che inquadra le protagoniste nel proprio ambiente dove il gruppo di artisti creato da Carmelina Rotundo - “Innamorati della vita“ - ha dato vita ad una mostra: “Così è Carmelina “ esposizione che è divenuta un e book . Storie private che s’intrecciano con le battaglie sociali intraprese dalla Rotundo con il coraggio e quel pizzico d’incoscienza che le deriva dall’ insegnamento dove Carmelina ha trascorso 41 anni sia nella scuola primaria che all’Università preparando per 10 anni le generazioni dei futuri docenti . Per l’occasione è stata realizzata su una opera del maestro Giuseppe Tocchetti, una borsetta con la quale vengono lanciati messaggi di speranza come “Non abbiamo altre strade che quelle dell’amore“, “noi capaci di attraversare tempeste per costruir arcobaleni“.