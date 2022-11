29 nov 2022

La piattaforma va in tilt. Ricette digitali scomparse. Medici e pazienti nel caos

Disagi a non finire per i dottori impossibilitati a recapitare le prescrizioni via mail e sms. La Regione: "I tecnici del data center messi al lavoro per recuperare e velocizzare la coda"

