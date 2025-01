La pelletteria si rinnova. Passaggi di consegne tra le generazioni

Passaggio generazionale in Sapaf. Nella Scandicci dei grandi brand pellettieri, della crisi indiscriminata e delle chiusure dei laboratori, Andrea Calistri è sempre andato contro corrente. Un brand di famiglia, con una propria linea di altissima qualità. Un modello per far cambiare verso a una filiera che stenta, fatta ormai più di terzisti ‘schiavi’ dei brand che di artigiani capaci di portare avanti la qualità del made in Tuscany. A Pitti è stato ratificato il salto generazionale per l’azienda, che ha festeggiato lo scorso maggio i suoi settant’anni. Dopo il fondatore Silvano Calistri che ha aperto l nel 1954 insieme alla moglie Valdivia, suo figlio Andrea che, insieme alla moglie Luciana, ne ha consolidato l’assetto dal 1976 ad oggi, adesso il testimone passa a Leonardo e Niccolò, terza generazione della famiglia catturata dalla passione per la pelletteria. Per completare l’asset familiare alla guida di Sapaf, al genero di Andrea, Simone Parigi, è affidato lo sviluppo prodotto e l’organizzazione produzione. "Dall’esterno l’ingresso della terza generazione alla guida di Sapaf è ben visto – dichiara Andrea Calistri, amministratore unico dell’azienda –. È un’evoluzione naturale: la prima generazione l’ha fondata, la seconda l’ha consolidata e la terza proseguirà nello sviluppo dell’azienda, ma senza perdere il nostro Dna".