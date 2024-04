La musica antica nel cortile del museo domani alle 17,30

Tre appuntamenti con la musica antica in un luogo unico: domani alle 17.30 il primo dei tre concerti nel cortile del Museo di Palazzo Davanzati dai Musei del Bargello insieme ai musicisti del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Luigi Cherubini. Il concerto e si intitola "Toccata, Ciaccona, Rondeau: le forme del Barocco" e vedrà esibirsi Matteo Dozio al clavicembalo in una serie di brani tratti dal repertorio di Bach, Scarlatti, Royer, Storace e Forqueray. Il 24 maggio invece (sempre alle 17.30), il cortile del museo vedrà la presenza di un gruppo vocale e strumentale composto da Viola Conti, soprano, Sebastiano Silvestri, alto, Yaroslava Maltseva, flauto dolce, Gustavo Cardamone Carloni, viola da gamba e Morgan Zearott, clavicembalo, che si esibirà in una selezione di brani di Händel e Telemann. Ultimo appuntamento il 21 giugno (ore 17.30) per la Festa della Musica.