La mappa delle griffe si allarga in provincia

Grandi manovre nel distretto della pelletteria: tra Scandicci, Pontassieve e il Valdarno, stanno aspettando l’arrivo delle grandi firme che hanno nei loro piani la realizzazione di nuovi impianti. Detto di Yves Sain Laurent al Palazzaccio, c’è Vuitton che sta progettando un enorme insediamento produttivo alle Sieci, tra la ferrovia e i vigneti storici della famiglia Frescobaldi. Tod’s invece ha pronto un piano per uno stabilimento da 150 addetti a Vallina. Per Balenciaga (Kering) invece c’è l’Empolese, visto che ha da poco tagliato il nastro del capannone di Cerreto Guidi. A Bagno a Ripoli anche Fendi e Givenchy (sempre Lvmh), a dimostrazione che, se Scandicci ne è la capitale, la filiera del lusso ha radici solide in tutto il territorio metropolitano.