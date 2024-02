La grande forza della fragilità La Chiesa fiorentina celebra la Giornata mondiale del malato con una Messa presieduta dal cardinale Betori, per restituire dignità ai malati e riflettere sull'impegno nel supporto fisico e spirituale. Papa Francesco sottolinea l'importanza di non lasciare nessuno solo, specialmente durante la pandemia e in contesti di violenza. La solitudine nell'anzianità e nella malattia è spesso causata dall'individualismo e dallo scarto.