La disabilità raccontata in un libro

Appuntamento giovedì 9 novembre (ore 16) nella sala degli Affreschi del Palazzo del Pegaso con la presentazione del libro "Alessio Pancani. Dalla disabilità all’aiuto al prossimo". Scritto dalla giornalista Maria Serena Quercioli, il volume racconta la storia di Alessio, 62 anni, disabile di Lastra a Signa che da anni si adopera per abbattare le barriere mentali e architettoniche. Ex consigliere, volontario, è stato arbitro e allenatore di pallavolo. Sposato con Lucia, è oggi impegnato nel Comitato della festa di Sant’Anna. Interverranno il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, la consigliera Luciana Bartolini, l’assessore di Empoli Marconcini, Giancarlo Naldoni, ex responsabile barriere architettoniche centro studi di Pistoia e Veronica Boldi del Masso delle Mafer. Il ricavato va all’abbattimento delle barriere architettoniche e al progetto "Un calcio per tutti".