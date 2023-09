La cena con i sindaci europei L’incontro Pd con la Schlein. Iv e FdI insorgono, Pd replica

L’evento organizzato – e pagato – dalla Città metropolitana a cui, dopodomani, parteciperanno i sindaci di Bologna Matteo Lepore, di Napoli Gaetano Manfredi, di Parigi Anne Hidalgo, di Amsterdam Femke Halsena, di Istanbul Ekrem Imamoglu, "per discutere di un’Europa democratica e solidale", nelle ultime ore, ha sollevato un vespaio di polemiche in città. Pomo della discordia l’antipasto’ della serata che si terrà al teatro Niccolini. Qui è attesa infatti per un intervento dal palco la segretaria del Pd Elly Schlein. Un evento nell’evento che ha mandato su tutte le furie le opposizioni che ora chiedono conto al sindaco Dario Nardella del motivo per cui un momento ’politico’ sia stato in qualche modo inserito all’interno di un appuntamento che, secondo quanto emerge dalla delibera proposta dallo stesso primo cittadino, è costato alla Metrocittà 32mila euro per allestimenti e cena. Una cifra ora contestata da Italia Viva e da Fratelli d’Italia che ieri hanno espresso una posizione dura e netta contro l’evento.

"Mettere la Metrocittà a servizio di un partito, quale che sia, è un errore politico – la dichiarazione tranchant di Francesco Casini (Iv), sindaco di Bagno a Ripoli e consigliere metropolitano – soprattutto ora che si scopre che l’evento dei sindaci fa parte anche della Festa dell’Unità. Questo modo di fare non è corretto verso i cittadini della Provincia di Firenze: spero che Nardella si scusi e torni indietro. E’ lecito pensare che il sindaco lo stia utilizzando per accreditarsi con la corrente del Pd che lo ha nettamente sconfitto alle primarie". E se la Sinistra oggi chiederà lumi sulle spese, Fratelli d’Italia, attraverso il consigliere Claudio Gemelli, fa sapere che "questa cena così come è diventata, ha assunto un’evidente connotazione politica. Le istituzioni lavorano per i cittadini, non per i partiti".

A Iv e Fdi risponde il consigliere Pd Massimo Fratini: "Precisiamo che non si tratta degli stessi ospiti: solo alcuni sindaci che parteciperanno all’evento della Metrocittà hanno accettato autonomamente l’invito del Pd per un incontro che non ha alcuna connessione con l’altro e al quale sono ovviamente liberi di partecipare. Ricordo inoltre che i sindaci verranno a Palazzo Medici Riccardi per degli incontri che si svolgeranno sabato".

