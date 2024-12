La carica dei tifosi. In 500 alla partenza dei viola per Torino : "Metteteci il cuore"

Erano circa 500 i tifosi della Fiorentina che ieri pomeriggio si sono dati appuntamento all’esterno della stazione di Santa Maria Novella per salutare la squadra in partenza per Torino. Vista la scelta di non prendere parte alla trasferta con la Juventus, la Curva Fiesole ha deciso di dare il suo saluto e la sua carica alla squadra al momento della partenza in un tripudio di bandiere, fumogeni, petardi e - ovviamente - i classici cori che non hanno risparmiato dalle stoccate gli ex della sfida Vlahovic e Gonzalez. La stazione quindi ieri pomeriggio si è tinta di viola e riempita di passione in attesa della partita di oggi. Il tifo organizzato ha dato per l’ennesima volta dimostrazione di vicinanza alla formazione di Palladino. Già quest’estate infatti, al Viola Park, la Curva aveva manifestato il proprio calore ai calciatori all’inizio del ritiro mentre a settembre a prendersi la scena erano stati i duemila motorini che in occasione del derby con l’Empoli avevano sfrecciato lungo la Fi-Pi-Li per raggiungere il Castellani. Andrea Giannattasio