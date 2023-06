La biblioteca diventa palco Trenta eventi da raccontare

Chiara Francini col nuovo libro ‘Forte e Chiara’ e Antonella Lattanzi con le ‘Cose che non si raccontano’. L’ironia irriverente di Andrea Paone e quella tutta toscana di Gianmaria Vassallo. E poi, l’anteprima nazionale dello spettacolo ispirato a ‘Le città invisibili’, Shakespeare secondo la pluripremiata compagnia Sotterraneo, tre serate dedicate a tre figure femminili dell’Odissea, la chitarra di Ganesh Del Vescovo. Solo alcuni ospiti e temi di ‘Un palco in biblioteca’, oltre 30 appuntamenti in programma fino a settembre nel cortile della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto, negli spazi dell’ex Manifattura Ginori. La stragrande maggioranza delle serate è a ingresso libero, per le altre si spendono al massimo 1015 euro. Ideata e organizzata dalla Biblioteca Ernesto Ragionieri e in programma dal 5 giugno, ‘Un palco in biblioteca’ porta in scena spettacoli, incontri e performance che attingono al mondo della letteratura. Talvolta in modo rigoroso, più spesso con creatività e fantasia. Come ’Shakespearology’, il one-man-show con Woody Neri in programma giovedì 20 luglio per Sotterraneo. Come il corpo a corpo con l’Odissea che Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni propongono in tre appuntamenti dedicati agli incontri di Ulisse con altrettante figure femminili: Calipso (mercoledì 14 giugno) Circe (mercoledì 21 giugno) e Penelope (mercoledì 28 giugno), produzione Archivio Zeta.

Mercoledì 5 luglio l’anteprima nazionale de ’Le città invisibili’: dal libro di Calvino, letture di Andrea Bruni e Alessia De Rosa, con le musiche sufi di Pejman Tadayon e la cantante Barbara Eramo, produzione La FilharmonieZera. Due le serate dedicate al teatro civile: mercoledì 12 luglio Robert da Ponte con ‘It’s just a game’, lunedì 17 luglio Teatro dell’Elce con ‘Lettera ad Eichmann’. Due le serate dedicate al teatro civile: mercoledì 12 luglio Robert da Ponte con ‘It’s just a game’, lunedì 17 luglio Teatro dell’Elce con ’Lettera ad Eichmann’. Tra gli incontri letterari, da non perdere quelli con l’attrice Chiara Francini, giovedì 15 giugno (ore 18,30), a cura della Libreria Rinascita, per parlarci dell’autobiografia ‘Forte e Chiara”, mentre “Cose che non si raccontano” è il romanzo che Antonella Lattanzi presenta giovedì 6 luglio (ore 18,30). Informazioni sul sito www.bibliosesto.it. Prenotazioni online https:bit.lypalco23 o al numero 055.4496851.