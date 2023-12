Italia Viva balla da sola, in pista Saccardi . I nomi della nuova segreteria metropolitana

E ora come si muoverà Italia Viva? Quali saranno le mosse di Renzi dopo che il Pd fiorentino ha scelto come candidata sindaco una fedelissima dell’ex amico Dario Nardella? "Con Funaro noi non ci siamo" ha sempre detto. E così farà – d’altronde neanche Schelin vuole Italia Viva in coalizione quindi non ci sarebbero comunque altri margini di accordo – candidando, con tutta probabilità già nelle prossime ore, la sua fedelissima Stefania Saccardi, vicepresidente del Consiglio regionale. Una scelta che comunque è destinata a far discutere vista la carica che al momento ricopre Saccardi.

Intanto Italia Viva Firenze, ha la sua nuova segreteria metropolitana. Quattordici nomi, otto donne e sei uomini. Al fianco del presidente provinciale Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ci saranno Tommaso Cardini, neo responsabile dell’organizzazione, Massimo Mattei, in qualità di responsabile Enti locali. Alba Bellacci, Anna Maria Cariglia, Vittoria Mercatali, Elisa Mugnai, Roberta Bertelli, Patrizia Ciabattoni, Barbara Felleca, Caterina Ciulli, Vincenzo Cardellini, Leonardo Pagliazzi, Andrea Pini e Angelo Tursi sono gli altri componenti.