It-Alert, nuovo test nella Città Metropolitana di Firenze. Ecco dove e quando

Firenze, 31 gennaio 2024 – Un nuovo messaggio in arrivo su tutti i cellulari presenti nel raggio di 2 chilometri da alcuni impianti a rischio in diversi Comuni della Città Metropolitana di Firenze. E’ il nuovo test di It-Alert previsto per la giornata di venerdì prossimo, 2 febbraio. Tutti i cittadini che si troveranno in quella zona riceveranno sul telefono cellulare un messaggio che li avvertirà della (finta) emergenza.

Le aziende oggetto del test di trovano nei Comuni di Barberino del Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiorenzula, Lastra a Signa, Reggello, Vinci e Signa.

Una simulazione simile era avvenuta anche nei giorni scorsi a Prato: i cellulari presenti nel raggio di 2 chilometri dall’azienda Toscochimica hanno ricevuto un messaggio che li avvertiva del (finto) rilascio di una nube tossica potenzialmente pericolosa per la cittadinanza.

Per non allarmare realmente chi lo riceverà, il contenuto del messaggio dovrebbe essere simile a quello arrivato il 23 gennaio scorso: “Test Test. Questo è un messaggio di test IT-alert. Stiamo simulando un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it. Test Test”. Per conoscere il testo del messaggio che riceverebbe in caso di un incidente reale, oltre a maggiori dettagli sulla sperimentazione, esiste un sito specifico raggiungibile al link www.it-alert.it/it.