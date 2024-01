Incidente simulato alla Toscochimica: test riuscito

Il sistema di allarme pubblico It-Alert è stato simulato ieri pomeriggio con un caso di rischio industriale. Il test si è tenuto dalle 14.30 alle 18, quando è stato simulato, appunto, un incidente rilevante alla Toscochimica, azienda per la quale la prefettura ha recentemente approvato l’aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il messaggio di It-Alert - sistema per l’informazione diretta della popolazione attualmente in fase di sperimentazione che dirama a cellulari di una determinata area messaggi utili durante gravi emergenze - è arrivato ai telefoni di chiunque si trovasse nel raggio di 2 chilometri dall’azienda.

"Oggi abbiamo effettuato una simulazione dello scenario più grave che può avvenire all’interno di Toscochimica – ha spiegato la comandante provinciale dei Vigili del fuoco Stefania Fiore –, cioè lo sversamento di acido fluoridrico al 40% da un contenitore e la formazione di una nube di sostanze tossiche. Nella simulazione siamo stati dentro i tempi di soccorso".