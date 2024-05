’Insieme Abilmente’. Il convegno su disabilità e soccorsi in emergenza

"Tutti insieme abilmente". E’ il titolo del convegno sulla disabilità e il soccorso in emergenza che si terrà sabato nella sala del Basolato, a partire dalla ore 16.30 quando a spiegarci cosa fare in caso di terremoto saranno i i ragazzi speciali di Casa Caldine, che hanno realizzato un video, insieme all’associazionismo locale. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Fiesole in collaborazione con Trisomia 21 APS, la cooperativa sociale Il Girasole e con i gruppi di Protezione Civile di Croce Azzurra Girone, Croce Rossa Italiana , Fratellanza Popolare Caldine, Misericordia di Fiesole e di Compiobbi Il convegno vuole essere un’occasione di confronto tra Enti, mondo dell’associazionismo e cittadini e permetterà di approfondire un tema troppo spesso considerato marginale ma che, in realtà, coinvolge tutta la comunità. Relatori saranno Paolo Masetti, delegato nazionale ANCI Protezione Civile; il Disaster Manager Luca Ciarleglio, Cristiano Bencini presidente dell’Ass.Trisomia21 e il Comandante della Polizia Municipale di Fiesole Alessandro Braschi.