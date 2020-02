Lastra a Signa (Firenze), 9 febbraio 2020 - Sfiorato il dramma intorno a mezzogiorno sulla provinciale, verso Ginestra Fiorentina. Una macchina, sembra con targa francese, non si è fermata a un alt imposto dai carabinieri. A bordo 3 o 4 uomini. E' cominciato un inseguimento, la macchina che non si è fermata per il controllo e ha capottato all'altezza dell'abitato di San Vincenzo a Torri.

Il conducente, ferito, è stato preso dai militari e soccorso. Gli altri in macchina con lui sono usciti dall'abitacolo e sono scappati, probabilmente dividendosi. I carabinieri li stanno cercando per le campagne con l'ausilio delle unità cinofile. A bordo della macchina ritrovati pare passamontagna e attrezzi da scasso: potrebbe trattarsi di una 'batteria' di ladri di ville o appartamenti, specie se un po' isolati. Al momento nessuna conferma sulle esatte condizioni del ferito, né sulla nazionalità dello stesso.

g.sp.