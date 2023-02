Inps mette in guardia contro le truffe: “Arrivano false mail”. Ecco cosa fare

Nuova truffa ai danni degli utenti

Firenze, 14 febbraio 2023 – Utenti della rete, attenzione. L'Inps ha comunicato, anche attraverso i social network, che c'è un nuovo tentativo di truffa via mail nel quale viene utilizzato il logo Inps. In pratica arriva una mail dove si afferma che l'utente “soddisfa requisiti e condizioni per recuperare l'importo” con l'indicazione di una somma in euro “sulle tasse e/o contributi pagati nell'anno 2022”.

Tuttavia, si legge nel messaggio fake, “abbiamo provato a effettuare il pagamento dell'importo indicato tramite bonifico bancario ma l'operazione non è andata a buon fine”. E qui scatta la truffa perché si invita l'utente a fare click su un sito che non è naturalmente di Inps. “Non cliccate sul link e non fornite nessun dato”, è la raccomandazione di Inps per evitare di cadere nella trappola che corre in Rete proprio in questi giorni.

Niccolò Gramigni