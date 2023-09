Iniziative Aisla in Toscana per la Giornata mondiale sulla Sla

Firenze, 13 settembre 2023 - In Toscana, più di 375 famiglie stanno lottando contro la Sla e per commemorare il primo sit-in dei malati Sla a Roma nel 2006, l'associazione, che quest'anno celebra il suo 40/o anniversario, sta organizzando una serie di eventi per sensibilizzare l'opinione pubblica, le autorità politiche, sanitarie e assistenziali sulle necessità di cura e assistenza per i malati di Sla. Sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica, la XVI edizione della Giornata nazionale Sla promossa dall'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica si trasforma in una maratona di iniziative che abbracciano tutto il Paese. Dalle città illuminate ai convegni scientifici, dalle sfilate ai tornei di calcio, vi sarà un happening in tutta la regione. Sabato 16 settembre, Firenze darà il via alle celebrazioni con un convegno organizzato in collaborazione con la Croce rossa italiana - Comitato di Bagno a Ripoli presso la Sala consiliare del Comune, dal titolo 'Sla, la malattia della persona e della famiglia: l'importanza dell'approccio multidisciplinare'. Nel pomeriggio, verrà organizzata la caccia al tesoro 'Florentia 2023', un percorso nel centro storico di Firenze e Oltrarno alla ricerca di indizi e soluzioni di enigmi per raggiungere la meta. Al tramonto, in tutta la regione, saranno 34 i monumenti che si illumineranno nell'ambito dell'iniziativa 'Coloriamo l'Italia di verde'. Domenica 17 settembre, molte le piazze allestite in tutta la Toscana: via Roma a Firenze, il Giardino d'Autore di Palazzo Fabroni a Pistoia, Piazza della Chiesa a Cecina, Piazza Roma a San Gimignano, Piazza San Jacopo ad Arezzo, la Chiesa di Santa Rita a Viareggio, lo Stadio Ferracci a Torre del Lago e Via Santa Trinità a Prato. Durante tutto il giorno sarà possibile sostenere i progetti di Aisla donando un minimo di 10 euro e ricevendo in cambio una bottiglia di Barbera d'Asti Docg. I fondi raccolti saranno destinati all''Operazione Sollievo', un progetto avviato nel 2013 che fornisce sostegno alle famiglie tramite servizi gratuiti come il trasporto attrezzato, l'acquisto o noleggio di ausili, il supporto psicologico e la fisioterapia domiciliare. Sono previste inotre due iniziative speciali per domenica. Presso lo Stadio Ferracci di Viareggio si terrà 'Un calcio alla Sla', in collaborazione con il Comune di Viareggio ed il Team Deri, una partita di calcio benefica in memoria di Rossella Poletti alle 15. A Pistoia, nel Giardino d'Autore del Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, si terrà la 'Sfilata sul Pentagramma'.