Incontro sulla Casa di comunità

Un appuntamento per fare un punto sulla Casa della comunità, la nuova struttura che sorgerà sull’area Borgo Verde davanti al Parco della Rimembranza, nell’ex area ferrovie e di cui sono già iniziati i lavori propedeutici con l’abbattimento del muro su via Aretina. Venerdì 14, alle 21, all’auditorium Lisetta Pratesi della Croce Azzurra di Pontassieve si terrà, infatti, una discussione su questa importante struttura strategica. Interverranno, durante la serata, il sindaco di Pontassieve, Carlo Boni, l’assessora regionale al welfare, Serena Spinelli, e il consigliere regionale Cristiano Benucci. Oltre a loro, non mancheranno il direttore della Società della salute fiorentina Sud Est, Simone Naldoni e Antonio Tripoli, coordinatore dell’Aggregazione funzionale territoriale Valdisieve.