Chi si rivede a Firenze, Edmundo. Incontro con la sindaca Funaro per l’ex giocatore della Fiorentina

Firenze, 2 settembre 2024 – Un ritorno a Firenze sull’onda dei ricordi. Sembra ieri e sono passati trent’anni. Edmundo, l’ex giocatore brasiliano della Fiorentina, protagonista di un periodo travolgente della storia viola, è tornato a Firenze per incontrare una serie di amici dei tempi in cui calcava il prato del Franchi.

Nell’ambito di questa sua visita nel capoluogo, c’è stato l’incontro con la sindaca Sara Funaro a Palazzo Vecchio.

"Ricordo ancora il primo momento in cui ho incontrato Edmundo - ha raccontato sul suo profilo Facebook proprio Funaro - Eravamo a San Miniato al Monte dove si era riunita tutta la squadra per la messa. Avevo poco più di 20 anni e quel suo modo di giocare da fuoriclasse mi affascinava tutte le domeniche. Il suo talento incarnava tutta l'anima del Brasile. Incontrarlo di nuovo è stato un tuffo nel passato con i ricordi da giovane tifosa ma anche con quell'umanità vissuta a Salvador de Bahia con contatti umani straordinari che porterò sempre con me. Grazie di cuore Edmundo per la visita con i tuoi compagni di viaggio!".

Nelle foto pubblicate sul proprio profilo Facebook a corredo del post, Sara Funaro ne ha inserite anche una in cui mostra una maglia del Vasco de Gama, club carioca in cui ha giocato come calciatore il classe '71, nativo di Rio de Janeiro, autografata dallo stesso Edmundo. Due i campionati dell’attaccante in maglia viola: quello ‘97/’98 e quello ‘98/’99.