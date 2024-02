Greve in Chianti (Firenze), 7 febbraio 2024 – Infortunio sul lavoro in un'azienda agricola a Greve in Chianti ( Firenze). Un'operaia, 55 anni, ha subito il distaccamento di un dito, che è rimasto incastrato in una mola. La donna è stata soccorsa e portata all'ospedale Santissima Annunziata in codice giallo.