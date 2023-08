Scontro fra autobus e motorino, donna ferita: a Careggi in codice rosso

Firenze, 17 agosto 2023 – Incidente stradale oggi intorno alle 17 in via Maragliano, all’incrocio con via Fontana. Coinvolti un motorino e un autobus. Ad avere la peggio è stata la donna a bordo del motorino, una 35enne, portata a Careggi in codice rosso, mentre il 29enne alla guida del bus è stato portato in codice giallo sempre a Careggi.

Sul posto il 118 e la polizia municipale; è stato necessario chiudere la strada per consentire i soccorsi.