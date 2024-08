Incendi, il monito del Comune: "Ora controlli nelle zone a rischio"

Giorni di massima allerta, intorno a Ferragosto, per gli incendi boschivi nella zona collinare. Ma sale l’attenzione anche nelle aree incolte che si trovano all’interno del tessuto urbano. Dopo l’appello dell’assessore al verde Saverio Mecca, il Comune ha richiamato tutti i proprietari di terreni al rispetto del Regolamento comunale del verde che, all’articolo 11, prescrive l’obbligo di tagliare la vegetazione infestante almeno due volte l’anno, effettuando idonei interventi entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre. "Il Comune intensificherà i controlli – spiegano dall’amministrazione comunale - e darà particolare attenzione alle segnalazioni di situazioni di rischio per l’incolumità delle persone e per danni alle proprietà, ma nel contempo, viste le elevate temperature diurne, invita i proprietari di terreni a provvedere allo sfalcio e alla pulizia anche in anticipo rispetto alle scadenze del Regolamento del Verde a beneficio degli abitanti e del decoro della città".

Se è finita la tregua nei centri abitati, nei boschi l’attenzione non è mai calata grazie al supporto dei volontari dell’Aib (Racchetta, Humanitas) che sono al lavoro nelle aree boscate scandiccesi, soprattutto per la prevenzione. In particolare la Racchetta, dalla base di Marciola, può monitorare il territorio con delle termocamere in grado di rilevare un incendio. Il controllo dell’area collinare è fondamentale a scopo di prevenzione. Chiunque avvisti un incendio è pregato di segnalarlo tempestivamente al numero verde 800.425.425 della sala operativa regionale antincendi boschivi o al numero di emergenza 112.