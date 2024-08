In estate 645 persone assistite e 370 pasti preparati al giorno dalla Fondazione Caritas

Firenze, 2 agosto 2024 – Sono 645 le persone assistite e 370 i pasti preparati quotidianamente dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. I servizi della Fondazione non vanno in vacanza: volontari e operatori continueranno ad essere presenti anche nel mese di agosto per garantire l' assistenza ai più fragili, rimangono aperte mense, centri diurni, case famiglia, centri di accoglienza, il servizio docce. “L'estate è un momento ancora più delicato per chi è in situazioni di difficoltà, perché molte attività e persone che costituiscono un punto di riferimento vanno in ferie ed è maggiore quindi il rischio di solitudine. Per questo la nostra presenza è ancora più importante in questi mesi” commenta Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. Le mense servono mediamente 370 pasti quotidiani (il 4,5 degli ospiti sono over 75, uno ha 90 anni): quella di via Baracca apre le porte ogni giorno dalle 11.15 alle 13.15, accogliendo mediamente 190 persone a pasto, mentre le 8 mense di quartiere danno da mangiare complessivamente a 180 persone al giorno. Il servizio docce è utilizzato invece settimanalmente da circa 45 persone. 175 persone (di cui il 26% minori) sono accolte nelle case famiglie e nelle case di accoglienza, 75 sono seguite dallo sportello giustizia. Nelle varie strutture di accoglienza sono ospitate 645 persone, di cui 346 richiedenti asili e profughi (il 19,7% minorenni). 24 persone hanno trovato casa in affitto con il progetto Housing net in appartamenti messi a disposizione dai fiorentini. Inoltre, ai bambini che non hanno mai vissuto sane esperienze di crescita e di svago, la Fondazione dà la possibilità di partecipare a laboratori creativi, serate al teatro, sport, giornate in piscina e avventure in campeggio grazie al progetto L'estate dei Sogni.