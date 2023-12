Piazza Buondelmonti pedonalizzata: rivoluzione a Impruneta

Impruneta (Firenze), 15 dicembre 2023 - Rivoluzione nel cuore di Impruneta: cambia tutta la viabilità della centralissima piazza Buondelmonti, simbolo del paese. Partono infatti i lavori di restyling e riorganizzazione, un progetto ambizioso con l'obiettivo – spiega il sindaco Riccardo Lazzerini – “di valorizzare il centro storico della città, rendendo la piazza un luogo esteticamente accattivante, culturale e vivace”. Sarà creata una “Zona 30”, verrà istituito un unico senso di marcia con conseguente variazione anche in altre strade del centro storico per creare anelli di circolazione e indirizzare le auto da via della Libertà. Il tutto per liberare la piazza dalle auto dando vita a una vasta area pedonale destinata a manifestazioni, eventi e attività associative. La riorganizzazione delle aree di sosta riguarda Via della Libertà, da via Don Binazzi a piazza Buondelmonti, includendo piazza Garibaldi e via Mazzini dove saranno realizzati stalli di sosta parallelamente all'asse stradale, mentre quelli rimanenti in piazza Buondelmonti seguiranno uno schema a spina. Inoltre verranno creati nuovi spazi di sosta nell'area interna a piazza Accursio da Bagnolo sostituendo la corsia preferenziale con disposizione a pettine o parallela. Il parcheggio in orario feriale diurno per gli autoveicoli sarà a pagamento con tre parcometri: uno a metà di via Mazzini, uno in piazza Buondelmonti all'angolo con via Vanni o lungo il camminamento tra via Cavalleggeri e il termine del muro antistante il palazzo comunale e uno in piazza Garibaldi all'angolo con il rientro da via Della Croce. I due esistenti saranno spostati; quello mancante sarà fornito dal gestore che ha l’appalto fino a novembre 2027. Sarà previsto un periodo giornaliero gratuito in alcune zone. Le modifiche alla circolazione stradale saranno in varie fasi, da completare entro i primi mesi del 2024. “Piazza Buondelmonti risorge: non più un parcheggio, ma il prestigioso salotto urbano della nostra comunità – dice Lazzerini -. Questo spazio riscattato sarà dedicato interamente ai cittadini, con varie iniziative grazie alla collaborazione delle associazioni locali. La recente liberazione dagli autobus in piazza Accursio da Bagnolo ci permette di passare da 35 a quasi 100 posteggi migliorando la praticità e l'accessibilità”.