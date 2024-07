Impatto frontale, auto contro tir. Donna estratte dalle lamiere: è grave

Grave incidente stradale, ieri in tarda mattinata, sulla SR 69 in ingresso a Figline con una donna, purtroppo, in condizioni molto critiche. Il sinistro è avvenuto, intorno alle 12,30, praticamente all’altezza della ex Bekaert e ha visto coinvolti un’auto e un mezzo pesante. Da una prima ricostruzione effettuata una donna di 65 anni, alla guida di una utilitaria, avrebbe perso il controllo della vettura finendo nella corsia opposta dove, proprio in quel momento, stava transitando un camion che viaggiava nella direzione contraria. Il conducente del mezzo pesante non ha potuto far niente per evitare l’impatto, frontale, che è stato fortissimo. Nello scontro la donna è rimasta gravemente ferita riportando numerosi traumi ed è stata poi trasportata, in codice rosso, all’Ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. Le sue condizioni destavano molta preoccupazione vista l’entità delle ferite riportate. Anche il conducente del mezzo pesante, un uomo di 53 anni, è stato trasferito, in codice giallo, a Santa Maria Annunziata ma i traumi riportati sono stati decisamente meno gravi. Per poter estrarre i due conducenti e soprattutto la 65enne dalle lamiere sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco che hanno operato a lungo per portare all’esterno dell’abitacolo la donna, poi consegnata al 118 per il successivo trasporto in ospedale. Resta ora da capire perché la conducente della vettura abbia improvvisamente invaso la corsia opposta con la propria auto: potrebbe essersi trattato di un guasto o di malore oppure anche altro. Sul luogo dell’incidente, con i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia municipale di Figline e Incisa che hanno effettuato tutti i rilievi e le verifiche necessarie per arrivare a stabilire l’esatta dinamica del tremendo frontale e capire da cosa possa essere stato originato.