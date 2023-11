"Il sindaco fa comunicazione con soldi pubblici"

"L’ufficio di comunicazione del sindaco Nardella", al Comune di Firenze, "ha affidato per un importo di 97.600 euro la comunicazione di fine mandato 2019-2024 alla stessa agenzia di comunicazione che ha curato le primarie del Pd di Elly Schlein, la Futurevox di Genova". L’accusa è del capogruppo Fdi a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi. Trovo scandaloso che non sia stato chiesto nessun altro preventivo ed è stato dato per 97.600 euro, Iva inclusa, un lavoro di sette video e 210 foto, cioè 30 foto per ogni video. È una cifra spropositata. Lasciamo giudicare ai cittadini se questo sia un comportamento che denota un oculato e attento utilizzo dei soldi pubblici. A noi sembra francamente tutt’altro", attacca.

Ma il Comune non ci sta e replica. "L’incarico affidato all’agenzia Futurevox è sotto soglia" dove è consentito "l’affidamento diretto da parte del dirigente a seguito di richiesta di preventivo. L’oggetto sono sette video dove non compaiono personaggi politici ma vengono illustrate le attività svolte dall’amministrazione. Qualsiasi riferimento ad altri precedenti clienti dell’agenzia non ha alcuna rilevanza formale nella scelta". La procedura di affidamento diretto è consentita per importi sotto i 140mila euro, come in questo caso. Dal Comune si spiega che "l’agenzia è stata individuata sulla base di criteri di professionalità accertate e non ha avuto incarichi pregressi. Elemento fondamentale e insostituibile del codice degli appalti è il principio di rotazione degli operatori economici, nell’ottica di diversificare i fornitori. Proprio per questo motivo è stata" scelta "un’agenzia di Genova che mai aveva collaborato con la nostra amministrazione. L’incarico precedente alla società Avventura Urbana riguardava altre attività di comunicazione e partecipazione pubblica".

N.G.