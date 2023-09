Il Rotary Firenze Est dona una carrozzina per attività sportiva a “Spingi la vita”

Firenze, 25 settembre 2023 - “Unicamente Sport”, questo il titolo della conviviale dedicata alle best practice sportive, promossa dal Rotary Club Firenze Est, che si è svolta al Circolo del Tennis Firenze 1898, alla presenza di Gianni Pacini, presidente onorario dell’Associazione “Spingi la Vita”.

Nel corso dell'incontro è stata effettuata una dimostrazione di doppio integrato apprezzata dai molti soci presenti. A scendere in campo sono stati Stefano Puccetti e Lorenzo Bonavita, due atleti che regolarmente svolgono attività agonistica presso la Montesport Asd di Montespertoli e che partecipano con continuità a tornei nazionali FITP e internazionali ITF. Puccetti e Bonavita si sono esibiti in un doppio integrato con Fabiana Mazzara e Elena Paoletti, due atlete del Tennis Club La Limonaia di Sesto Fiorentino.

A seguire gli interventi di Gianluca Leo, coach della Montesport, che ha spiegato le loro attività inclusive anche attraverso l'utilizzo di un filmato.

Dopo un breve intervento di Stefano Puccetti la parola è passata a Giovanni (Gianni) Pacini, presidente onorario di Spingi la vita, che ha raccontato l’esperienza vissuta da e con il figlio Andrea e le finalità dell’associazione, costituita da lui stesso dopo il terribile incidente stradale subito 15 anni fa, a soli 24 anni, e che gli ha provocato una grave lesione del midollo spinale. Paracadutista e grande sportivo, dopo l’incidente Andrea non si è arreso ed ha lottato per tornare a vivere e volare, riuscendo a partecipare e vincere a vari campionati di volo indoor e ad ottenere il diploma di paracadutista civile. “Attualmente Andrea è responsabile del Disability Project dell’impianto Aero Gravity di Pero – spiega Sandra Manetti, presidente del Rotary Club Firenze Est -, dove ha sede il tunnel verticale più grande del mondo, ed è riuscito finora a coinvolgere nello sport e a far volare indoor oltre 400 ragazzi con varie disabilità. Andrea e la sua associazione sono impegnati anche nel supporto ai ragazzi vittime di incidenti e alle loro famiglie e nella prevenzione, attraverso campagne mirate alla sensibilizzazione nelle scuole.” Al termine dell'incontro il Club ha consegnato a Gianni Pacini una carrozzina per padel acquistata congiuntamente, che sarà utilizzata dalla società sportiva Rondinella Padel, rappresentata dall’altro figlio Matteo, per apporre il primo mattone di un progetto che avvicinerà i giovani diversamente abili anche a questo “nuovo” sport.