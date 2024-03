Il nuovo campo del Pazzagli. Targa in ricordo di Casini

Una targa ricorda Paolo Casini, il "presidentissimo" del Grassina calcio morto pochi giorni fa. Una figura importante per il calcio (e non solo) di Bagno a Ripoli e non a caso il suo ricordo è stato affisso nel nuovo campo accessorio del Pazzagli, inaugurato questo pomeriggio. Con un investimento da 600 mila euro tra risorse comunali (160 mila) e il bando Sport e periferie, il rettangolo da gioco sussidiario, con un manto in erba sintetica nuovo di zecca, ospiterà i giovani atleti del calcio. Il nuovo campo in particolare accoglierà le attività delle centinaia di ragazzi della scuola calcio del Belmonte che ogni giorno frequentano il "Pazzagli", destinando così il primo campo, anch’esso di recente riqualificazione, agli allenamenti e alle partite della prima squadra e ai giocatori del Grassina.

L’installazione di una nuova tribuna temporanea renderà la struttura più accessibile al pubblico.

All’inaugurazione del campo insieme al sindaco Francesco Casini e all’assessore allo sport Enrico Minelli c’era anche l’ex ministro dello sport Luca Lotti, ideatore del bando che ha cofinanziato il nuovo manto. Presenti inoltre i referenti del Coni, i rappresentanti della ditta Tennis Tecnica Srl aggiudicatrice dei lavori e quelli dell’impresa sub-appaltatrice Icetsport srl.

"I lavori hanno incontrato alcuni intoppi legati soprattutto al caro-prezzi e alla difficoltà di reperire materiali – ricorda Minelli -. Finalmente è pronto ed è solo un primo passo di un progetto più ampio per il potenziamento del Pazzagli: in programma un ampliamento delle strutture, delle tribune e degli spogliatoi. Lo sport in questi anni è stata una priorità e l’investimento parte dalle infrastrutture come queste".

Manuela Plastina