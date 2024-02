Il libro della vita. Evento al centro Rogers

Domenica 3 marzo (ore 11) nell’Auditorium del Centro Rogers in piazza Resistenza a Scandicci, lo scrittore Diego De Silva parla de "Il giovane Holden" di Salinger, per il quinto appuntamento de "Il Libro della Vita", giunta quest’anno alla decima edizione. La rassegna, nella quale ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo parlano del libro che ha cambiato le loro vite, è giunta quest’anno alla decima edizione, dedicata alla memoria di Sergio Staino. Tutti gli eventi sono trasmessi in diretta video sui canali social del Comune di Scandicci. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili nell’auditorium.