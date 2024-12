Il Kung fu parla signese. La Shaolin Quan sbanca il campionato nazionale

Grande successo per la Shaolin Quan Fa Firenze di Signa, al Campionato nazionale Icka-Csen di Kung Fu che si è tenuto nelle scorse settimane. L’evento si è svolto a Perugia e ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da 70 società sportive di tutta Italia. Tra i protagonisti della manifestazione si è distinta la Shaolin Quan Fa Firenze, con sede a Signa, che ha ottenuto risultati di rilievo grazie ai suoi atleti. Tanti i protagonisti del successo signese. Giorgia Bedogni ha conquistato ben quattro medaglie d’oro, festeggiando così nel migliore dei modi il suo 21° compleanno; Manuel Calugarescu ha ottenuto un oro, un argento e un bronzo, dimostrando grande poliedricità nelle diverse discipline; Eleonora Bedogni ha portato a casa un bronzo individuale; David Calugarescu ha dominato con tre ori e un argento, consolidando la sua posizione tra i migliori; Lapo Iari infine ha conquistato un meritato bronzo. Come società, la Shaolin Quan Fa Firenze ha trionfato anche nelle forme a squadre, con il primo posto grazie a Manuel Calugarescu, David Calugarescu ed Eleonora Bedogni. Inoltre, i due fratelli Calugarescu si sono confermati vincitori per il quarto anno consecutivo nel combattimento sportivo di Kung Fu Sanda, categoria 70 kg. Promettenti risultati anche per i più giovani. Hanno ben figurato, nonostante la mancanza di medaglie per pochi centesimi, anche i giovani Alessandro Bacci e Manuel Marasco, dimostrando una promettente crescita tecnica. La squadra si prepara ora per il prossimo impegno, che si terrà il 15 dicembre a Castel Gomberto. Un evento che sarà una tappa importante per Eleonora Bedogni, Manuel Calugarescu e David Calugarescu in vista della trasferta internazionale di Atene con la Nazionale.