“Il Giardino” sempre più accogliente: iniziative e eventi per la nuova stagione

Figline e Incisa Valdarno, 3 ottobre 2024 - Il Centro Sociale "Il Giardino", struttura polifunzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno gestita dall’associazione collettiva "Il Giardino", si apre sempre più alla comunità con una nuova stagione di eventi e iniziative che spaziano dalla cultura ai laboratori creativi, passando per attività motorie, sociali, informative e intergenerazionali. Tra le novità, il progetto “Arte di invecchiare attivamente” per avviare le generazioni più in là con gli anni all’uso del computer; previsti anche quattro incontri “Cellulare in mano. Bollette e salute sotto controllo” per colmare il divario digitale e sociale della terza età. Prosegue il progetto “Atelier Alzheimer” rivolto a pazienti affetti da disturbi cognitivi e ai loro familiari con la cooperativa sociale Nomos: prevede anche il trasporto dei pazienti da casa al Centro e viceversa. Confermata "Estate Fresca Anziani", l’iniziativa organizzata e autogestita nei periodi di calura estiva sempre più frequenti e dannosi alla saluta dei più fragili. Per chi ha voglia di muoversi, da 20 anni va avanti l’iniziativa “Musica e ballo” che si affianca all’attività motoria per anziani e Afa. In programma anche corsi di Tai Chi realizzati col Calcit.

Vanno avanti anche le attività di gruppo auto-aiuto contro le dipendenze, organizzato dall’Associazione Narcotici Anonimi di Firenze, e il gruppo auto-aiuto per famiglie affidatarie. Tre gli sportelli di supporto della comunità: quello di mediazione familiare è attivo due pomeriggi al mese svolto in collaborazione con i Comuni di Reggello e Rignano. Lo sportello di ascolto psicologico resta aperto come spazio di accoglienza, orientamento e sostegno alle persone più fragili. Il “Punto insieme” è invece un punto di riferimento per aiutare gli anziani nello svolgimento di pratiche burocratiche. Nel corso della prossima stagione è previsto il corso di formazione per nuovi volontari, organizzato e gestito da AVO. Tornano poi le apprezzate attività ricreative e culturali, dai “Pomeriggi Insieme” previsti tutti i giorni, sabato e domenica compresi, negli spazi del Centro, al progetto “Invito alla Lettura” che prevede sedici incontri in cui affrontare il tema “Tanti modi di viaggiare il mondo”. Numerose le presentazioni di libri e autori in programma, nonché il consueto servizio di biblioteca allestito in una sala del Centro. Ancora in programma il laboratorio di teatro sociale e comunità, gli incontri di storia dell’arte e del costume, le visite d’arte guidate, il laboratorio di acquerello e lo spettacolo teatrale realizzato da volontari. Nel "Laboratorio creativo", i partecipanti progettano e confezionano oggetti artistici con materiali poveri, che verranno venduti nei mercatini locali, destinando il ricavato in beneficenza. Alcuni incontri verteranno su "L’arte di invecchiare" e poi spazio alle passeggiate tra cultura e salute, i corsi di ballo e la "Ciclofficina/Banca della Bici", i corsi di lingua italiana per stranieri adulti e il doposcuola per gli alunni della scuola primaria e media. Confermato ancora una volta il progetto "Orto sociale" che occupa una striscia di terreno pertinente alla sede del Centro sociale. Informazioni: ilgiardinoassociazione.it, mail a [email protected] e tel. 055.9152063. Manuela Plastina