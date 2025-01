Il Figline ha fatto Dama. Gol partita nel recupero

FOLLONICA GAVORRANO

FIGLINE

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini Manrrique, Morelli, Pignat, Masini (64’ Cret) Souare (80’ Rosini), Kondaj, Scartabelli (75’ Morgan tini), Lo Sicco, Giustarini (88’ Tatti), Bramante, Arrighini. All.: Masi.

FIGLINE 1965: Pagnini, Ciraudo, Noferi (64’ Cavaciocchi), Borghi (45’ Dama), Francalanci, Nobile, Zellini, Aprili, Bruni (45’ Gozzerini), Milli, Ciravegna (85’ Mugelli). All.: Brachi.

Arbitro: Framba di Torino.

Marcatori: 38’ Giustarini, 65’ Ciravegna, 92’ Dama.

Note: spettatori 350. Angoli: 5-3. Ammonito: Dama, poi espulso al 93’ per doppia amonizione per essersi tolto la maglia.

GAVORRANO – Un Figline pratico, concreto, ben organizzato, è riuscito a ribaltare la partita e al 92’ ha fatto... Dama. Proprio Dama, l’esterno offensivo arrivato a gennaio, è l’autore del gol vincente che ha permesso di espugnare con merito il campo dei grossetani. Un successo che vale oro, raccolto quando ormai pareva svanito che consente ai gialloblù di mettere la testa fuori dalla zona rossa. Al pronti e via i primi spunti sono dei padroni di casa. Al 15’ è la volta del Figline con una punizione di Milli per la testa di Nobile che lambisce il palo. Alla mezz’ora tiro di Ciravegna alto. Sul finale di frazione i locali passano in vantaggio: angolo di Lo Sicco, testa di Giustarini e Pagnini è battuto. Nei minuti iniziali della ripresa il Follonica sfiora il raddoppio: cross di Scartabelli per Souare che di testa indirizza all’incrocio dei pali, ma Pagnini risponde con una paratona. Il Figline aumenta la pressione e pareggia, complice un’ingenuità difensiva dei locali con un retropassaggio al portiere (65’) che Ciravegna intercetta e depone in rete. I locali provano a reagire ma è il Figline (85’) a sfiorare ancora il raddoppio che al 92’ Dama concretizza con un bel tiro a incrociare sul secondo palo. Peccato l’espulsione per troppa esultanza.

Giovanni Puleri