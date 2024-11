Il Figline attacca ma non sfonda. Remedi non basta, passa il Siena

FIGLINE

1

SIENA

2

FIGLINE 1965: Pagnini, Gozzini (77’ De Pellegrini), Simonti, Cavaciocchi (57’ Noferi), Francalanci, Nobile, Tognetti (45’ Ciravegna), Borghi (76’ Nyamsi), Bruni, Torrini, Parretti (45’ Remedi). All.: Tronconi.

SIENA FC: Stacchiotti, Achy, Bianconi, Cavallari, Giannetti, Farneti (91’ Hagbe), Pescicani (89’ Calamai), Mastalli (67’ Lollo), Morosi (67’ Galligani), Masini, Semprini (78’ Bianchi). All.: Magrini.

Arbitro: Eremitaggio di Ancona.

Marcatori: 20’ Masini, 47’ Remedi, 76’ Giannetti,

Ammoniti: Francalanci, Cavaciocchi, Mastalli, Bianconi, Nobile, Bruni, Morosi, Farneti, Pescicani.

FIGLINE – Nulla da fare per il Figline, che cade in casa contro il Siena. I padroni di casa, rimaneggiati per alcune assenze di peso, gioca una buona gara, specie nella ripresa, ma non ha fortuna. Al pronti e via (10’) il primo tiro è del Siena, che finisce fuori. La squadra ospite ci riprova (18’) ma la conclusione di Semprini vola sopra la traversa. Due minuti dopo il Siena sblocca: Farneti calcia un rasoterra che Pagnini si distende per deviare. Sulla respinta raccoglie Masini che insacca. Il Figline reagisce e al 36’ va vicino al pareggio: Pagnini da fuori area calcia una potente conclusione indirizzata sotto la traversa, Stacchiotti si allunga e si salva in corner.

Nella ripresa i gialloblù cambiano decisamente marcia. Dopo soli due minuti trovano il gol del pareggio. C’è un perfetto cross di Simonti per la testa del neo entrato Remedi che fulmina Stacchiotti. La squadra di Tronconi mostra tanto cuore e orgoglio, ma è il Siena (59’) che torna a farsi pericoloso con Pescicani, la cui conclusione è deviata da un difensore. Il Figline attacca ma non sfonda. Al 76’ l’epilogo che chiude la gara: Galligani lancia Giannetti che segna di precisione. Nell’ultimo sussulto, (89’) da punizione di Bruni raccolta di testa da Nobile finisce in rete, ma l’arbitro annulla il pareggio per fuorigioco. Giovanni Puleri