Il documento che li raccoglie tutti

La Convenzione dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è redatta dall’Onu il 20 novembre del 1989 e adottato da 194 Paesi. L’Italia lo ha ratificato nel 1991. Per la prima volta viene espressamente riconosciuto che le bambine, i bambini e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali, ed economici che devono essere promossi e tutelati. È composto da 54 articoli che riguardano la tutela dei bambini, dalla nascita fino ai 18 anni. Tra questi, 42 dei 54 articoli parlano di quali sono i diritti dei bambini, i restanti forniscono le istruzioni per mettere in pratica la Convenzione. Ogni articolo è da considerarsi di uguale importanza, unico ma legato agli altri; questi possono essere raggruppati in quattro grandi categorie, in base ai principi guida: Principio di non discriminazione; Superiore interesse del bambino; Diritto alla vita; Ascolto delle opinioni del bambino. È fondamentale che gli adulti lo conoscano e lo osservino in tutte le sue parti. Purtroppo, molte persone nel mondo non lo rispettano ma, ci sono adulti che reputano l’infanzia un’età importante e speciale e, proprio per questo, da difendere. Se tutti gli adulti rispettassero la Convenzione, aiutando i fanciulli a crescere in maniera sana e nel rispetto reciproco, ci sarebbe un futuro migliore per tutti. D’altronde noi bambini e ragazzi di oggi saremo i grandi di domani!