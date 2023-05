Il commissario Mascherpa e i ragazzi Visita a ’La Città dei giovani lettori’ Note su lotta alle mafie e al cybercrime

Il Commissario Mascherpa, graphic novel della Polizia su lotta alle mafie e ai cybercrime, curata ed edita dalla rivista ufficiale Poliziamoderna (sceneggiatura di Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del Fumetto di Cosenza) e disegni di Daniele Bigliardo (uno dei maestri del fumetto che per anni ha dato vita a Dylan Dog) è sbarcato nel cuore della kermesse ’La città dei giovani lettori’. Il Festival è parte de “La città dei lettori”. L’intento, conquistare ragazzi e ragazze pronti a tuffarsi in specie nelle indagini di polizia. Il 5° volume della fortunata serie de Il Commissario Mascherpa (’Il ritorno dello scorpione’ dal narcotraffico alle trappole sul web) è stato presentato ieri a Villa Bardini presenti il Questore Maurizio Auriemma, Annalisa Bucchieri, direttore di Poliziamoderna e gli autori.