Il ’chi è chi’ delle donne di Calenzano

Rappresentanti delle istituzioni come le attuali e passate rappresentanti della giunta comunale ma anche del mondo del volontariato e del lavoro, imprenditrici, commercianti, sportive insieme a personaggi che hanno fatto da apripista in più settori sul territorio calenzanese. Sono i settanta ritratti di donne descritti nel libro di Francesca Cantagalli "Le calenzanesi" con l’obiettivo di delineare una "storia di Calenzano al femminile". La più giovane fra le donne descritte è l’astrofica trentenne Viola Gelli mentre quella nata prima (e scomparsa ormai da diversi decenni) è Fosca Banchi, classe 1898, la prima ostetrica. Il libro sarà presentato questa sera alle 21 alla biblioteca CiviCa in via della Conoscenza. Dopo i saluti del sindaco Riccardo Prestini è prevista l’introduzione e l’intervista all’autrice a cura di Debora Pellegrinotti. Saranno presenti molte delle donne raccontate alcune delle quali potranno dare la loro testimonianza.