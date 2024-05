Il Cantastorie, omaggio a Fabrizio De André

Oggi (ore 21) e domani (ore 18) al Teatro Lumière di Firenze (via di Ripoli, 231) va in scena ’Il Cantastorie. In direzione ostinata e contraria’, con la regia di Teresa Fallai, saggio di fine anno ispirato al teatro-canzone con testi e musica del grande Fabrizio De Andrè. Uno spettacolo per celebrare i paesaggi, le canzoni e le parole potenti e sempre attuali di De Andrè. ’In direzione e contraria’ riassume il suo mondo immaginario fatto di ultimi e gli ultimi dove tra canto e racconto s’intona la poesia segnando tracce di umanità. Il cast dello spettacolo si compone così: Paola Banci, Pierpaolo Casale, Vittorio Cencioni, Maurizio Del Buffa, Giordano Iacopini, Luca Marocchi, Silvia Paggi, Silvia Parenti, Virginia Poggesi, Serena Scannadinari e Paola Tanda; accompagnamento e arrangiamento alla chitarra di Guido Calabro e Maurizio Del Buffa.